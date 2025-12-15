Fenerbahçe'de maça saatler kala Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Uçarak harekete geçti

Yayınlanma:
Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'dan maç öncesi sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta yapacak.

MORAL VERMEK İÇİN HELİKOPTERLE TESİSLERE GELDİ

Son hazırlıklarını yapan Fenerbahçe artık maç saatini beklemeye koyulurken Başkan Sadettin Saran’dan sürpriz geldi. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, takıma moral vermek isteyen Sadettin Saran, helikopterle Samandıra’ya geldi.

GALİP GELİRSE TRABZONSPOR’U GERİDE BIRAKACAK

15 haftada 33 puan toplayan Fenerbahçe, Konyaspor karşısında galip gelmesi halinde Trabzonspor’u geçerek 2. sıraya yükselecek.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Hilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Müleka, Umut

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

