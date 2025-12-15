Salah tarafından Galatasaray için ilk sözler

Galatasaray - Salah gündemine dair konuşan Serdar Ali Çelikler, oyuncu tarafının, Mısır basınına sarf ettiği sözleri anlattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’dan ayrılmak isteyen Muhammed Salah, ara transfer dönemi için kulüp bakmaya başladı.

SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ VE GALATASARAY İLGİLENİYOR

Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin Muhammed Salah’ı transfer etmek istediği bilinirken Galatasaray cephesi de oyuncuyla yakından ilgileniyor.

"GALATASARAY KULÜBÜ İLE GÖRÜŞÜN"

Galatasaray – Salah gündemine dair konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğunu dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Liverpool, Mohamed Salah için bonservis isteyecektir, Galatasaray da '30-35-40 civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Daha yüksek veren de olabilir. Salah, Arabistan’a gitmek istemeyebilir. Galatasaray çok istekli. Salah’ın temsilcilerinin de Galatasaray’ı soran Mısır basınına 'Bu konuyu Galatasaray kulübü ile görüşün' dediğini biliyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

