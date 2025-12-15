Salah tarafından Galatasaray için ilk sözler

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’dan ayrılmak isteyen Muhammed Salah, ara transfer dönemi için kulüp bakmaya başladı.

Suudi Arabistan Ligi kulüplerinin Muhammed Salah’ı transfer etmek istediği bilinirken Galatasaray cephesi de oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Galatasaray – Salah gündemine dair konuşan Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların oldukça istekli olduğunu dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Liverpool, Mohamed Salah için bonservis isteyecektir, Galatasaray da '30-35-40 civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Daha yüksek veren de olabilir. Salah, Arabistan’a gitmek istemeyebilir. Galatasaray çok istekli. Salah’ın temsilcilerinin de Galatasaray’ı soran Mısır basınına 'Bu konuyu Galatasaray kulübü ile görüşün' dediğini biliyoruz.