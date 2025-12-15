Fenerbahçe çok rahat kazandı: Galatasaray'ın arkasına yapıştı

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 28 (P) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada ise Marco Asensio kaydetti.

ART ARDA SAKATLIKLAR

Öte yandan art arda yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Fenerbahçe’de ilk olarak Archie Brown daha sonrasında ise Jhon Duran sakatlanarak oyundan çıktı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 36 puana ulaşan Fenerbahçe, Trabzonspor’u geçerek 2. sıraya yerleşti. 16 puandaki Konyaspor ise 12. sırada kaldı.

FİKSTÜR

İlk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Kayserispor’u konuk edecek.