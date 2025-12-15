Fenerbahçe çok rahat kazandı: Galatasaray'ın arkasına yapıştı

Fenerbahçe çok rahat kazandı: Galatasaray'ın arkasına yapıştı
Yayınlanma:
Sahasında Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 28 (P) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür, 87. dakikada ise Marco Asensio kaydetti.

Fenerbahçe'de maça saatler kala Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Uçarak harekete geçtiFenerbahçe'de maça saatler kala Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Uçarak harekete geçti

ART ARDA SAKATLIKLAR

Öte yandan art arda yaşanan sakatlıklar moralleri bozdu. Fenerbahçe’de ilk olarak Archie Brown daha sonrasında ise Jhon Duran sakatlanarak oyundan çıktı.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte 36 puana ulaşan Fenerbahçe, Trabzonspor’u geçerek 2. sıraya yerleşti. 16 puandaki Konyaspor ise 12. sırada kaldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

FİKSTÜR

İlk yarının son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Kayserispor’u konuk edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Spor
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı
Fenerbahçe'deki büyük hakikati açıkladı