Fenerbahçe'de moralleri bozan Galatasaray kararını açıkladı

Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuşan Ahmet Konanç, futbolcuların moralini bozan Galatasaray olayını açıkladı.

Süper Lig’de Galatasaray ve Trabzonspor ile kıran kırana bir mücadele veren Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

“VERİLMEYEN PENALTI FUTBOLCULARI BİRAZ ETKİLEDİ”

Karşılaşma öncesi Sansürsüz Futbol Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Konanç, Galatasaray – Samsunspor maçının takımda etki bıraktığını iddia etti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Oyuncuların moralinin düştüğünü belirten Ahmet Konanç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'deki düşüşün birkaç sebebi var. Bir yöneticiden duydum. Galatasaray aleyhine verilmeyen penaltı, oyuncu grubunu biraz etkilemiş! Yönetim saha dışına çıkacaksa daha sert çıkmalı.

693338ea3dfe4.jpg

NE OLMUŞTU?

Maçın son anlarında gelişen Samsunspor atağında top Kazımcan Karataş’ın koluna çarpmıştı. Samsunspor penaltı beklerken hakem, kolun doğal konumda belirtmişti. Bu kararın ardından maç biterken Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

