TFF'den Galatasaray'a müjdeli haber: Oy çokluğuyla karar verildi

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'da Abdullah Kavukçu'ya verilen cezaya dair yapılan itirazı görüştü.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Abdullah Kavukcu'ya "futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon lira para cezasına yapılan itirazı görüştü.

TAHKİM KURULU'NDAN İNDİRİM KARARI

PFDK'nin uygun gördüğü cezayı kaldıran Tahkim Kurulu, Kavukcu'ya 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası verilmesine hükmetti.

TFF'den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle,

Galatasaray A.Ş.’nin İdarecisi Abdullah Kavukcu’nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle, FDT’nin 38/1-a ve 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

