Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Beklenen karar çıktı
Fenerbahçe - Konyaspor maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OZAN ERGÜN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta üstlenecek.

JHON DURAN KARARI

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco en önde Jhon Duran'ı tercih etti.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut

PUAN DURUMU

Geride kalan 15 haftada 33 puan toplayan Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor. 16 puandaki Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor. Fenerbahçe galip gelmesi halinde Trabzonspor'u geçerek ikinciliğe yükselecek.

