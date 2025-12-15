Fenerbahçe maçında işler bir anda değişti

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ediyor.

VAR SONRASI PENALTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Jhon Duran rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün devam işareti verirken VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

FARK BİR ANDA ÜÇE ÇIKTI

28. dakikada topun başına geçen Anderson Talisca fileleri havalandırmayı başardı. 30. dakikada ise Mert Müldür sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 37. dakikada tekrar kendini gösteren Anderson Talisca durumu 3-0'a getirdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut