Galatasaray'da Mauro Icardi için toplantı: Çıkan kararı açıkladı
Süleyman Rodop, Galatasaray'da Mauro Icardi için yapılan toplantının detaylarını anlattı.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi’nin durumu için görüşmeler devam ediyor.

“ICARDI’NİN SÖZLEŞMESİ UZATILACAKTIR”

Mauro Icardi için yapılan görüşmeye dair Ajans1905’te konuşan Süleyman Rodop, "Galatasaray'da yönetim ve Okan Buruk arasında yapılan görüşmeler var. Mauro Icardi'nin kalması gerektiği fikri hakim. Icardi'nin sözleşmesi uzatılacaktır. Mauro Icardi yürüyerek 8 gol attı. Mauro Icardi şu haliyle bile Fenerbahçe'de olsa Fenerbahçe çağ atlar" sözlerini sarf etti.

“KESİN OLARAK 3 TRANSFER PLANLIYOR”

Galatasaray’ın ara transfer dönemi için de planını anlatan Süleyman Rodop, "Galatasaray, kesin olarak 3 transferi planlıyor. Öncelik isim 6-8 oynayabilen orta saha. Görüşülen isimler hem genç hem de çok sağlam isimler” dedi.

“KANAT-FORVET ÖZELLİKLİ BİR İSİM TRANSFER EDECEK”

Süleyman Rodop ayrıca "Galatasaray, sağ bek ve sol bek pozisyonlarına transfer yapmayacak. Galatasaray, kanat-forvet özellikli bir ismi de transfer etmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

