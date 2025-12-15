Galatasaray yeni hocayı resmen açıkladı

Galatasaray, erkek voleybol takımının yeni hocasını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

Kulübümüz, İtalyan başantrenör Andrea Gardini ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Bełchatów ve son olarak Olympiacos takımlarını çalıştıran Andrea Gardini, İtalya ve Polonya Erkek Milli Takımlarında ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Gardini’nin kariyerinde iki Polonya Ligi, bir Polonya Kupası, bir Polonya Süper Kupası, bir Yunanistan Kupası ve bir Yunanistan Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Gardini’ye Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin diyor, kendisine görevinde başarılar diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"