Galatasaray yeni hocayı resmen açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne Andrea Gardini getirildi.

Galatasaray, erkek voleybol takımının yeni hocasını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

whatsapp-image-2025-12-15-at-14-58-54.jpeg

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

Kulübümüz, İtalyan başantrenör Andrea Gardini ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2024/11/07/hbgs.jpgAntrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Bełchatów ve son olarak Olympiacos takımlarını çalıştıran Andrea Gardini, İtalya ve Polonya Erkek Milli Takımlarında ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Gardini’nin kariyerinde iki Polonya Ligi, bir Polonya Kupası, bir Polonya Süper Kupası, bir Yunanistan Kupası ve bir Yunanistan Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Gardini’ye Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin diyor, kendisine görevinde başarılar diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

