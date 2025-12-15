1. Lig ekibi Sakaryaspor'da özellikle yabancı futbolcuların uzun süredir maaşını alamaması, kulüpte krize neden olmuştu.

Yaşanan bu süreçte futbolcular Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Umechi Akuazaoku, Gael Kakuta ve Lukasz Zwolinski, yaklaşık 50 milyon TL'lik alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etmişti.

Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı

ALEMDAR DEVREYE GİRDİ

Ödemelerin yapılmaması durumunda FIFA'nın Sakaryaspor'a belirli transfer dönemlerini kapsayan transfer yasağı getirme ihtimali bulunuyordu.

Medyabar'da yer alan habere göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, devreye girdi ve sürece müdahale etti.

Haberin devamında, FIFA'ya şikayette bulunan futbolcuların alacakları Alemdar tarafından ödendiği belirtildi.

TRANSFER YASAĞININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Alemdar'ın yaptığı 50 milyon TL'lik ödeme sonrası Sakaryaspor'un olası transfer yasağının da önüne geçilmiş oldu.

Kulüpteki yerli futbolcuların alacakları için ise önümüzdeki günlerde yeni adımların atılmasının beklendiği yazıldı.