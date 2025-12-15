Sakaryaspor 50 milyon lira buldu

Sakaryaspor 50 milyon lira buldu
Yayınlanma:
Sakaryaspor'da 50 milyon lirayı bulan alacakları için FIFA ve TFF'ye başvuran futbolcuların ödemeleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından ödendi.

1. Lig ekibi Sakaryaspor'da özellikle yabancı futbolcuların uzun süredir maaşını alamaması, kulüpte krize neden olmuştu.

Yaşanan bu süreçte futbolcular Jakub Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Umechi Akuazaoku, Gael Kakuta ve Lukasz Zwolinski, yaklaşık 50 milyon TL'lik alacakları için kulübü FIFA’ya şikayet etmişti.

Son dakika| Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktıAhmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı

ALEMDAR DEVREYE GİRDİ

Ödemelerin yapılmaması durumunda FIFA'nın Sakaryaspor'a belirli transfer dönemlerini kapsayan transfer yasağı getirme ihtimali bulunuyordu.

Medyabar'da yer alan habere göre; Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, devreye girdi ve sürece müdahale etti.

Haberin devamında, FIFA'ya şikayette bulunan futbolcuların alacakları Alemdar tarafından ödendiği belirtildi.

TRANSFER YASAĞININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Alemdar'ın yaptığı 50 milyon TL'lik ödeme sonrası Sakaryaspor'un olası transfer yasağının da önüne geçilmiş oldu.

Kulüpteki yerli futbolcuların alacakları için ise önümüzdeki günlerde yeni adımların atılmasının beklendiği yazıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

