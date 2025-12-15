"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında ifade veren futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkında "yurt dışını yasağıyla birlikte" adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş ve serbest bırakılmıştı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Gözaltında olduğu sırada kalp rahatsızlığı geçirdikten sonra hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan spor yorumcusu Ahmet Çakar, hastanedeki tedavisi bitince ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı ve ifade verdi.

İFADEYİ VERİP SOLUĞU BEYAZ TV'DE ALDI

Ahmet Çakar, verdiği ifade sonrası soluğu Beyaz TV'de aldı ve dün yayınlanan 'Derin Futbol' programına katıldı. Çakar, 3-3 berabere biten Trabzonspor - Beşiktaş maçını da değerlendirdi.

AHMET ÇAKAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın verdiği ifadede dikkat çeken detaylar yer aldı!

İşte Ahmet Çakar'ın ifadesi:

Yasal bahis sitelerinde üyeliğim olmuş olabilir.

Bu hesaplarda çok cüzi miktarda ve uzun süre önce oynadığım için hangi bahis sitelerinde üyeliğim olduğunu şu an hatırlayamıyorum.

Benim yasa dışı bahis hesabım yoktur.

Bahis oynadığım maçlar genellikle yurt dışı maçıdır.

Bu bahis oynadığım maçlarda, maç sonucundan ziyade alt üst gol olacak şeklinde oynarım.

Genelde Avrupa takımlarına ve Avrupa maçlarına bahis yaparım.

Ülkemizde oynanan liglere minimum düzeyde bahis oynamışımdır.

Yapılan ev araması sırasında telefonum ele geçirilememişti.

Ben bunu emniyet ifademde detaylıca anlattım. Gözaltına alınmadan 1 gün önce dışarıda yemekteydim. Eve gece saat l'de geldim. Sabah polisler gelince telefonumun nerede olduğunu bilmediğimi onlara söyledim. Hatta polislere arabamda olabileceğini belirttim. Arabamı kabaca kontrol ettiğimde telefonun olmadığını gördüm. Bu sırada polisler yanımdaydı.



Ben gözaltındayken avukatım kıyafet temin etmek amacıyla evime girdiğinde arabamın yanında cep telefonumu kırık halde bulmuş. Avukatım telefonu açmış. Telefon 20 dakika boyunca açık kalmış. Daha sonra telefon kendiliğinden kapanmış. Avukatımın anlattığına göre kullanılamaz haldeymiş. Telefonun akıbeti hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ya hastanede kalmıştır ya da kaybolmuştur. Şu an kız kardeşimin bana vermiş olduğu telefonu kullanıyorum. O telefon da şu an yanımda değil.



Ben yasal bahis siteleri haricinde bahis oynamadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Eşime ait taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları ile kira sözleşmelerini dosyaya sunuyorum. (Belirtmiş olduğu evraklar dosya arasına alındı).

Yine yurt dışında okuyan ve yaşayan çocuklarımıza eşim tarafından Western Union ve diğer transfer hareketlerine ilişkin belgeleri dosyaya sunuyorum.