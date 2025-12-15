Sadettin Saran havadan kondu: Futbolcuları şaşkına çevirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 16. hafta maçında bu akşam kendi sahasında Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlama saati 20.00.

Sarı lacivertli futbolcular, maç için son toplantıyı yapıp, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkmaya hazırlanırken, gelen bir gürültüyle adeta şaşkına döndüler.

Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler

Bu bir helikopter sesiydi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre başkan Sadettin Saran, Samandıra'ya havadan kondu ve helikopterden inerek futbolcuların yanına gitti.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcularla kısa bir süre konuşan Saran, moral desteği verdi.

Sarı lacivertli takım Süper Lig'de yenilgisiz tek takım olarak mücadelesini verirken, Saran bu akşamki maçtan da galibiyet beklediğini bildirdi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe, bu akşam Konyaspor maçına 4 eksikle çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.