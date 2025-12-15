Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe ikinciliği geri alma peşinde: İşte ilk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, maçı kazanıp yeniden ikincilik koltuğuna oturmak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM OZAN ERGÜN

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta yapacak.

İKİNCİLİĞE YÜKSELMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada Konyaspor'u yenip yeniden ikinci sıraya yükselmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer alıyor.

5 haftadır galibiyet alamayan Konyaspor ise 16 puanla ligin 12. sırasında bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Talisca, İsmail, Oğuz, Kerem, Duran

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

