Salah'ta son perde: Temsilcileri Galatasaray'ı söylemiş

Salah'ta son perde: Temsilcileri Galatasaray'ı söylemiş
Yayınlanma:
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mohamed Salah ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Menajerlerinin Galatasaray ile ilgili sözleri ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Salah'ın temsilcileri Mısır basınına Galatasaray açıklaması yaptı.

Mohamed Salah, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadroya bir süre alınmamıştı. Liverpool'dan ayrılık açıklaması yapan Salah, son olarak Premier Lig'de oynanan Brighton maçında ise yedek kulübesine alınmış, daha sonra da oyuna girmişti.

2024/11/07/hbgs.jpgİspanyol ve İngiliz basını ise Mohamed Salah'ın ayrılacağı haberlerini verirken, talip olan kulüpler arasında Paris Saint Germain ve Napoli ile birlikte Galatasaray'ı da yazmıştı. Hatta Galatasaray'ın Salah ile ilgili hazırladığı teklifi bile okurlarına duyurmuşlardı.

MISIR BASININA KONUŞMUŞLAR

Son iddia ise gazeteci Serdar Ali Çelikler'den geldi.

Serdar Ali Çelikler, Neo Spor Youtube kanalında Salah ile ilgili çarpıcı bir haber vererek, şunları söyledi:

Galatasaray'dan bomba Salah kararı: Yapılacak teklif belli olduGalatasaray'dan bomba Salah kararı: Yapılacak teklif belli oldu

"Liverpool, Mohamed Salah için bonservis isteyecektir, Galatasaray da '30-35-40 civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Daha yüksek veren de olabilir. Salah, Arabistan’a gitmek istemeyebilir. Galatasaray çok istekli. Salah’ın temsilcilerinin de Galatasaray’ı soran Mısır basınına 'Bu konuyu Galatasaray kulübü ile görüşün' dediğini biliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kiralardaki artış oranı belli oldu
Meterolojiden uyarı geldi! Kar, sağanağa teslim olan İstanbul'un dibine kadar geldi!
Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Spor
Manisa'da spor camiası Gülşah Durbay için yasta
Manisa'da spor camiası Gülşah Durbay için yasta
Sörloth o cümleyi duyarsa bavulunu toplayıp İstanbul'a gelecek
Sörloth o cümleyi duyarsa bavulunu toplayıp İstanbul'a gelecek