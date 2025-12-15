Salah'ta son perde: Temsilcileri Galatasaray'ı söylemiş

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Salah'ın temsilcileri Mısır basınına Galatasaray açıklaması yaptı.

Mohamed Salah, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'la yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadroya bir süre alınmamıştı. Liverpool'dan ayrılık açıklaması yapan Salah, son olarak Premier Lig'de oynanan Brighton maçında ise yedek kulübesine alınmış, daha sonra da oyuna girmişti.

İspanyol ve İngiliz basını ise Mohamed Salah'ın ayrılacağı haberlerini verirken, talip olan kulüpler arasında Paris Saint Germain ve Napoli ile birlikte Galatasaray'ı da yazmıştı. Hatta Galatasaray'ın Salah ile ilgili hazırladığı teklifi bile okurlarına duyurmuşlardı.

MISIR BASININA KONUŞMUŞLAR

Son iddia ise gazeteci Serdar Ali Çelikler'den geldi.

Serdar Ali Çelikler, Neo Spor Youtube kanalında Salah ile ilgili çarpıcı bir haber vererek, şunları söyledi:

Galatasaray'dan bomba Salah kararı: Yapılacak teklif belli oldu

"Liverpool, Mohamed Salah için bonservis isteyecektir, Galatasaray da '30-35-40 civarını Lookman’a vereceğime Salah’a vereyim' diyor. Daha yüksek veren de olabilir. Salah, Arabistan’a gitmek istemeyebilir. Galatasaray çok istekli. Salah’ın temsilcilerinin de Galatasaray’ı soran Mısır basınına 'Bu konuyu Galatasaray kulübü ile görüşün' dediğini biliyoruz."