Galatasaray'dan bomba Salah kararı: Yapılacak teklif belli oldu
Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Muhammed Salah için Galatasaray'da harekete geçti. Yapılacak teklif belli oldu.

İngiltere Premier Lig’de zor günler geçiren Liverpool’da Muhammed Salah krizi yaşanıyor.

LIVERPOOL’DAN AYRILACAK

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Mısırlı futbolcu, teknik direktör Arne Slot ve kulüp yönetimi hakkında çok sert ifadeler kullandı. Salah ayrıca açıklamasında ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

GALATASARAY MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Salah’ın bu açıklaması sonrası transfer piyasası hareketlenirken bir hamle de Galatasaray’dan geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport’un haberine göre Galatasaray yönetimi, oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

15 MİLYON EURO TEKLİF YAPILDI

Yapılan görüşmede oyuncunun şartları sorulurken Galatasaray’ın Mısırlı futbolcuya 15 milyon euro maaş teklif etmeyi planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'ye UEFA müjdesiFenerbahçe'ye UEFA müjdesi

ARAPLAR DA PEŞİNDE

Haberde ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin de Salah’ın peşinde olduğu vurgulandı. Arap kulüplerinin de oyuncunun menajeri ile görüşerek nabız yokladığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

