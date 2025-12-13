TFF'den Beşiktaş'a müjdeli haber

TFF'den Beşiktaş'a müjdeli haber
Yayınlanma:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Başkan Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdı.

Beşiktaş'a TFF'den müjdeli haber geldi.

CEZALAR KALDIRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Beşiktaş’a kesilen para cezası ile Kulüp Başkanı Serdal Adalı’ya uygulanan hak mahrumiyeti yaptırımlarını kaldırdı.

Liverpool ve Chelsea ikişer golle kazandıLiverpool ve Chelsea ikişer golle kazandı

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Beşiktaş A.Ş.’nin ve Başkanı Serdal Adalı’nın PFDK’nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2019 - K.2025-2026/1882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

2024/11/08/hbbjk.jpg

- Beşiktaş A.Ş.’nin 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın 08.12.2025 tarihinde müsabaka sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Spor
Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?
Galatasaray nasıl kazandı: Osimhen bunu neden yaptı?
Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
Amedspor maç fazlasıyla lider oldu
Amedspor maç fazlasıyla lider oldu