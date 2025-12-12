SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü

2015 yılında piyasaya sürüldüğü günden itibaren Lexus NX, kalitesini hemen ortaya koyarak , Japon üreticinin uzun ömürlü ve güvenilir otomobiller üretme konusundaki itibarını teyit etti.

Amerika'nın önde gelen tüketici araştırma kuruluşu Consumer Reports'un araştırması , yukarıdakilerin hepsini doğruluyor. Lexus NX, 2015'ten beri piyasadaki en güvenilir otomobiller arasında yer alıyor ve markanın orta boy SUV'u 2021'de %94, 2024'te %95 ve 2025'te %78 puan elde etti.

Bunu doğrulayan bir diğer nokta ise, Amerikan veri analiz şirketi JD Power'a göre Lexus'un güvenilirlik açısından üst üste üçüncü yıl en yüksek sırada yer almasıdır.

Veriler, üç yıllık bir dönemde ortalama her 100 araçta 202 sorun yaşanırken, Lexus modellerinde bu oranın her 100 araçta yalnızca 104 olduğunu gösteriyor.

Lexus NX, ikinci el değeri açısından da çok iyi bir seçimdir. ABD'de yapılan araştırmalara göre, model beş yıllık bir süre içinde değerinin %47'sini kaybederken, çoğu otomobil orijinal değerinin ortalama %55'ini kaybediyor.