EMEP'ten sendikalara asgari ücret tepkisi: Sorumluluktan kaçamazsınız!

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı asgari ücret pazarlığındayken, sendikaların "komisyonun yapısı adil değil" diyerek masadan çekilme kararına Emek Partisi'nden (EMEP) itiraz geldi.

Türk-iş asgari ücret toplantısına neden katılmadıklarını açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürerken, işçi tarafını temsil eden konfederasyonların tutumu tartışma konusu oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanlarının, komisyonun antidemokratik yapısını gerekçe göstererek bu yılki görüşmelere katılmayacaklarını açıklaması üzerine EMEP cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, sendikaların bu tavrının sorgulanması gerektiğini belirterek, mevcut adaletsiz yapının arkasına sığınılarak mücadeleden vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

"SORUMLULUKTAN KAÇILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Erkan, komisyonun yapısının antidemokratik olmasının bir gerçek olduğunu ancak bunun bir kaçış bileti olarak kullanılamayacağını savundu.

Kritik görüşmeye saatler kala Aziz Çelik açıkladı: TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmayacak

Sendikaların tavrını eleştiren Arzu Erkan, “Komisyon antidemokratik” denilerek sorumluluktan kaçılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erkan'a göre, asıl yapılması gereken bu çarpık düzeni değiştirmek için mücadele etmek.

ÜRETİMDEN GELEN GÜÇ MASAYA YANSIMALI

Sürecin göstermelik toplantılarla değil, gerçek bir toplu sözleşme ruhuyla yürütülmesi gerektiğini belirten Erkan, işçilerin üretimden gelen gücünün devreye sokulması çağrısında bulundu.

Erkan, çözüm yolunu ise şöyle çizdi: "Komisyonun yapısı derhal değiştirilmeli, pazarlık ruhuna uygun hale getirilmeli ve masada işçi temsilcilerinin çoğunlukta olduğu adil bir düzenleme talep edilmeli."