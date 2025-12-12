EMEP'ten sendikalara asgari ücret tepkisi: Sorumluluktan kaçamazsınız!

EMEP'ten sendikalara asgari ücret tepkisi: Sorumluluktan kaçamazsınız!
EMEP, Asgari Ücret Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısına katılmayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'e sert tepki gösterdi. EMEP, komisyonun yapısını eleştirerek toplantıya katılmayan sendikayı "Bu yapıyı değiştirmek de mücadelenin parçasıdır, masayı terk etmek çözüm değil" diye eleştirdi.

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı asgari ücret pazarlığındayken, sendikaların "komisyonun yapısı adil değil" diyerek masadan çekilme kararına Emek Partisi'nden (EMEP) itiraz geldi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürerken, işçi tarafını temsil eden konfederasyonların tutumu tartışma konusu oldu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanlarının, komisyonun antidemokratik yapısını gerekçe göstererek bu yılki görüşmelere katılmayacaklarını açıklaması üzerine EMEP cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, sendikaların bu tavrının sorgulanması gerektiğini belirterek, mevcut adaletsiz yapının arkasına sığınılarak mücadeleden vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

Erkan, komisyonun yapısının antidemokratik olmasının bir gerçek olduğunu ancak bunun bir kaçış bileti olarak kullanılamayacağını savundu.

Sendikaların tavrını eleştiren Arzu Erkan, “Komisyon antidemokratik” denilerek sorumluluktan kaçılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Erkan'a göre, asıl yapılması gereken bu çarpık düzeni değiştirmek için mücadele etmek.

Sürecin göstermelik toplantılarla değil, gerçek bir toplu sözleşme ruhuyla yürütülmesi gerektiğini belirten Erkan, işçilerin üretimden gelen gücünün devreye sokulması çağrısında bulundu.

Erkan, çözüm yolunu ise şöyle çizdi: "Komisyonun yapısı derhal değiştirilmeli, pazarlık ruhuna uygun hale getirilmeli ve masada işçi temsilcilerinin çoğunlukta olduğu adil bir düzenleme talep edilmeli."

