Yurttaşların talebi net: En az 40 bin TL olmalı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamları doğrultusunda yapılan tahminlerde yeni yılda asgari ücretin 30 bin lirayı, en düşük emekli aylığının da 20 bin lirayı geçmeyebileceği belirtiliyor.

İkitelli Perşembe Pazarı'nda yurttaşlar asgari ücret konusunda "Asgari ücretin en az 42-45 olması lazım ki rahat bir geçim olsun...Geçinemiyoruz ama geçinmek zorundayız; geçinmeye çalışıyoruz. En az 40 bin, 50 bin olması lazım. Açız aç! Doymuyoruz! Kader utansın, baştakiler utansın! İnsanlar 30 bin lirayla kira mı versin, çocuk mu okutsun, alışveriş mi yapsın?" diye sordu. Yurttaşlar emekli maaşlarıyla ilgili de "Yazık, günah değil mi bu emeklilere. Ölüme terk ediyorlar. Herkes isyanda. Sandık illa önümüze gelecek. Son seçimden sonra tamamen ipin ucunu kaçırdı. Ezilen halk oluyor. Ezilen emekli oluyor, işçi oluyor, memur oluyor" dedi.

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı

Bir yurttaş ise 17 bin lira emekli maaşıyla ve yan gelirleriyle 'paşa paşa' geçindiğini söyledi.

Yurttaşların yeni yılda asgari ücretin 30 bin liranın altında kalması halinde yeterli olup olmayacağına ilişkin soru üzerine görüşleri şöyle:

"30 BİN LİRAYLA KİRA MI VERSİN, ÇOCUK MU OKUTSUN, ALIŞVERİŞ Mİ YAPSIN?"

-Tabi ki yetmez. Kiralar ve faturalar baz alınıp, ona göre düşünülüp öyle verilmeli. Günümüzde bir kira 25’ten aşağı değilse 30 bin lira kime yeter, kısa bir hesap yani. Hele de günümüzde diyorlar ki, ‘Çocuk yapın’. 2 çocuğu varsa, 50 bin lira bile alsa mümkünatı yok.

-Asgari ücretin en az 42-45 olması lazım ki rahat bir geçim olsun...Geçinemiyoruz ama geçinmek zorundayız; geçinmeye çalışıyoruz.

-(Asgari ücretin) en az 40 bin, 50 bin olması lazım.

-Kesinlikle yetersiz. Şöyle bir pazara baksanız zaten anlarsınız.

-İnsanlar 30 bin lirayla kira mı versin, çocuk mu okutsun, alışveriş mi yapsın?

Yurttaşların emekli maaşlarıyla ilgili görüşleri de şöyle:

"Yazık, günah değil mi bu emeklilere. Ölüme terk ediyorlar"

-Elini vicdanına koysunlar. 20 sene çalışmışım; 4 tane bebek doğurmuşum, sütlerim akarak çalıştım ben fabrikalarda aldığım para 18.5. Bu insanlara yazık. Allah’ını peygamberini sevenler bu emeklilere bir el atsın. Yazık, günah değil mi bu emeklilere. Ölüme terk ediyorlar.

-Emekli aç. Emeklinin hakkı başka yerlere gitti. Yüzde 12’lik zamla ne yetecek ki. Emekli maaşıyla aç kalırım, sağdan soldan, inşaatlara gidip bu yaşta çalışmaya çabalıyorum. 65 yaşındayım... Zor, hayat zor.

-Yeterli olmaz. İnan pazara çıkamıyorum, boş gidiyorum. Para yok. (Ek artış) bekliyoruz. Öyle bir söylenti var ama yaparlar mı, yapmazlar mı...

-(En düşük emekli aylığı en az) 25, 30 olması gerekiyor. Daha fazla yapmıyorlar zaten, verecekleri ya 2 ya 3 (bin lira). 16 alıyorum, 3 de verseler 19 oluyor, 20’yi bulamıyor. Kira 24. Kız çalışıyor, idare ediyoruz işte 2 aile.

-Yeterli olmaz. Ek zam vermezler, zannetmiyorum.

-İnanılmaz az. Şu pahalılığa göre çok az. İnsanlar çok mağdur oluyor, özellikle emekliler, asgari ücretliler. Toplumu görüyorsunuz; pahalılık o kadar var ki, bunu görmezden gelmek imkansız birşey artık. Herkes isyanda. Sandık illa önümüze gelecek.

-En az 35 olması lazım... 1 kilo biber 120 lira, karnabahar 50, lahana 50, sarımsak olmuş 200 lira, ıspanak 40 lira. Nasıl yapacağız? Alamıyoruz. Son seçimden sonra tamamen ipin ucunu kaçırdı. Ezilen halk oluyor. Ezilen emekli oluyor, işçi oluyor, memur oluyor.