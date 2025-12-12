Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı

TÜİK'in masada bulunmadığı ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı yapıldı. Masadan çıkacak karar merakla beklenirken SGK uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kurulacak masanın bu yıl bir ayağı eksik kalırken TÜRK-İŞ'in katılmadığı ilk toplantıda genel bir çalışma takviminin belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücret maratonunda toplamda 3 toplantı yapılacağı ve 2025 Aralık ayının son haftasında 2026 asgari ücretinin belirleneceği tahmin ediliyor.

Ekominin dışında gündemlerinde yer aldığı komisyondan çıkacak karar milyonlarca dar gelirli ve maaşı asgari ücret tutarına endeksli çalışanı ilgilendirirken masadan çıkacak zam oranına dair tahminler günler öncesinden paylaşıldı.

asgari-ucrette-beklenmedik-rakami-acikladi-2.jpg

Uzmanlar hesaplamalarını yapıp beklentilerini ortaya koyarken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, sürpriz bir açıklama yaptı.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENMEDİK RAKAMI AÇIKLADI

AS TV muhabiri Oğuz Aksu’ya konuşan Özgür Erdursun, asgari ücret ve çalışma hayatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdursun, mevcut asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılamadığını vurgulayarak yeni döneme ilişkin dikkat çeken açıklamayı yaptı.

asgari-ucrette-beklenmedik-rakami-acikladi-4.jpg

Erdursun, Kasım ayı verilerine göre açlık sınırının 30 bin lira olduğunu belirterek şu anki 22.104 liralık asgari ücretin bu seviyenin oldukça altında kaldığını söyledi.

Yapılacak zammın ardından da asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağını düşündüğünü ifade etti.

asgari-ucrette-beklenmedik-rakami-acikladi-3.jpg

Normal şartlarda asgari ücretin 35 bin lira seviyesinde olması gerektiğini belirten Erdursun “27.500–28.000 lira seviyesinde bir asgari ücret sürpriz olmaz. %25’in üzeri ise beklenmedik olur” dedi.

