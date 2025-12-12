Çiftçilere verilecek destek kalem kalem açıklandı

Çiftçilere verilecek destek kalem kalem açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirten Yumaklı, "1 milyar 46 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Zirai dondan etkilenmişlerdi: Sisteme kayıtlı çiftçilere yeni ödemeZirai dondan etkilenmişlerdi: Sisteme kayıtlı çiftçilere yeni ödeme

DESTEK KALEM KALEM AÇIKLANDI

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 594 milyon 402 bin 411 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 364 milyon 362 bin 219 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 72 milyon 98 bin 45 lira, bireysel sulama sistemleri için 8 milyon 510 bin 328 lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı için 7 milyon 381 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Ekonomi
Yurttaşların talebi net: En az 40 bin TL olmalı
Yurttaşların talebi net: En az 40 bin TL olmalı
Ankara'da toplu taşımaya zam!
Ankara'da toplu taşımaya zam!
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı