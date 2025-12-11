Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı

Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Yayınlanma:
Kozlu Maden İşçileri Topbaşıspor'u yöneten 89 yaşındaki Özdemir Dayanıklı, yeşil sahaların en yaşlı ismi olarak gençleri yetiştiriyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünden 45 yıl önce emekli olan 2 çocuk, 5 torun sahibi 89 yaşındaki Özdemir Dayanıklı, gençlik yıllarından bu yana gönül verdiği futbolla bağını hiç koparmadı.

İşinin yanı sıra bir dönem futbol oynadıktan sonra kentte uzun yıllar antrenörlük yapan Dayanıklı, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora yönlendirmek için yaşadığı Topbaşı Mahallesi'nin adını taşıyan kulüp kurmak istedi.

lkmfvdfvd.jpg

32 YIL ÖNCE TAKIMI SAHİPLENDİ

O dönem adı "Kasaptarlaspor" olan kulübün yönetiminin kendilerine verilmek istendiğini öğrenen Dayanıklı ve arkadaşları, kongre günü takımın adının "Merkez Topbaşıspor" olarak değiştirilmesi önerisinde bulunarak takımı yaklaşık 32 yıl önce sahiplendi.

Zamanla adı "Kozlu Maden İşçileri Topbaşıspor" olarak değişen ve Birinci Amatör Küme'de mücadele eden takımda antrenörlüğün ardından yöneticilik yapan Dayanaklı, genç sporcuların yetişmesine hizmet ediyor.

"KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAKT TUTMAK İÇİN KURDUK"

Dayanıklı, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, onlar için her zaman bir şeyler yapmak istediğini anlatarak, "Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kulübü kurduk ve başarılı olduk. Buradan iyi futbolcular çıktı, dereceler aldık, şampiyon olduk." dedi.

Spor sayesinde hiç sigara kullanmadığını ve kötü alışkanlıklarının olmadığını belirten Dayanıklı, hala gideceği yerlere yürüyerek gittiğini, gençlerle ilgilenirken kendisinin de sağlıklı kaldığını dile getirdi.

ekmlfwwed.jpg

"BU İŞİ YAPMASAM BELKİ ÇÖKECEĞİM"

Dayanıklı, hayatının sonuna kadar sporun içerisinde kalmak isteğini dile getirerek, "Sporla ilgilenmek beni dinç tutuyor. Spor ve gençlerle bir arada olmam sayesinde ayakta kalıyorum. Bu işi yapmasam, bıraksam, evimde otursam belki de çökeceğim. Onlara da bu bakımdan duacıyım." diye konuştu.

Kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Dayanıklı, idman malzemelerine kadar sporcuların ihtiyaç duydukları tüm eşyaları verdiklerini kaydetti.

"İÇİM KAN AĞLASA DA BELLİ ETMİYORUM"

Dayanıklı, takımın galibiyetiyle sevindiğini, mağlubiyetiyle üzüldüğünü belirterek, "Mağlup olduğumuzda üzüntümü çocuklarıma belli etmiyorum. İçim kan ağlasa da belli etmiyorum. Bana dokunuyor. Oynarken de mağlubiyeti kabul etmezdim. Futbol üç ihtimalli bir spor ama sporda her zaman centilmenlik lazım. Gençlere hizmette bulunmak için ön ayak oldum. Onlar da bize katkıda bulundu ve takımımız gittikçe büyüdü. Gurur duyuyorum, burada ahlaklı, terbiyeli sporcular yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Spor
Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi
Beşiktaş'a haftalar sonra Rafa Silva müjdesi
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu
Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın döneceği maç belli oldu