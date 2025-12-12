İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Yayınlanma:
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sıcaklıklar Aralık ayı normallerinde seyretse de yağış miktarının hala yetersiz kaldığını ifade etti. İstanbul'da yağış için tarih veren Şen, Ankara’da gece saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesiyle karla karışık yağmur görülebileceği belirtti.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Aralık ayı sıcaklıklarının normal seviyelerde olduğunu ancak yağışların son derece yetersiz kaldığını ifade eden Şen, özellikle büyük şehirlerde su krizi riskinin giderek arttığını söyledi.

İSTANBUL’DA HAFİF YAĞMUR, BARAJLARDA ALARM

Bugün İstanbul’da hava hafif yağmurlu ve sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Ancak yağışlar barajlardaki kritik düşüşü durdurmaya yetmiyor.

baaraj.jpg

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 18’e kadar geriledi. Ayrıca Şen, kentin su ihtiyacının büyük bölümünün Melen’den karşılandığını hatırlattı.

ANKARA’DA SICAKLIK SIFIRA İNİYOR

Ankara’da ise gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Başkentte karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleşmemesi durumunda 2026 yılı için ciddi bir su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Şen, “Ankara'nın yükseklerine Kar yağmazsa 2026 da su krizi orada da çıkar şimdiden sıkıntı başladı" dedi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Sıcaklık Aralık ayı ortalamasında yağışlar var ama yetersiz. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 12C. Ankara gece karla karışık yağmur yapabilir 0 C ye inecek gece. Doğu anadoluda kar ve orta batı karadenizin iç kesimlerinde kky olur. İski barajlarında doluluk % 18. İzmir İzsu da % 1. İstanbulu Melen, İzmiri kuyular idare ediyor. Ankaranın yükseklerine Kar yağmazsa 2026 da su krizi orada da çıkar şimdiden sıkıntı başladı.

orhan-sen.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

