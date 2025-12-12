İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye genelinde yağışların mevsim normallerinin altında kaldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Aralık ayı sıcaklıklarının normal seviyelerde olduğunu ancak yağışların son derece yetersiz kaldığını ifade eden Şen, özellikle büyük şehirlerde su krizi riskinin giderek arttığını söyledi.

İSTANBUL’DA HAFİF YAĞMUR, BARAJLARDA ALARM

Bugün İstanbul’da hava hafif yağmurlu ve sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Ancak yağışlar barajlardaki kritik düşüşü durdurmaya yetmiyor.

İstanbul gece sağanak yağışa teslim oldu: Barajlardaki son durum belli oldu

Meteoroloji kar beklenen 8 ili açıkladı: Bu havanın arkası daha kötü olacak

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 18’e kadar geriledi. Ayrıca Şen, kentin su ihtiyacının büyük bölümünün Melen’den karşılandığını hatırlattı.

ANKARA’DA SICAKLIK SIFIRA İNİYOR

Ankara’da ise gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Başkentte karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışının gerçekleşmemesi durumunda 2026 yılı için ciddi bir su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Şen, “Ankara'nın yükseklerine Kar yağmazsa 2026 da su krizi orada da çıkar şimdiden sıkıntı başladı" dedi.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: