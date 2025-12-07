İstanbul gece sağanak yağışa teslim oldu: Barajlardaki son durum belli oldu

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul’a hayat veren barajlarda doluluk oranı alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentin bu yıl 30 Nisan’da en yüksek seviyeye ulaşan baraj doluluk oranları, son aylarda yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor.

DOLULUK ORANINDA KRİTİK GERİLEME

Nisan ayında yüzde 81,23 olan baraj doluluk oranları bugünkü verilere göre yüzde 17.12'ye kadar indi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.3 ile Kazandere Barajı oldu.

YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ARTIŞ UMUDU

Mevsimsel olarak artan sağanak yağışların etkisiyle, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: