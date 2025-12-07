İstanbul gece sağanak yağışa teslim oldu: Barajlardaki son durum belli oldu

İstanbul’da uzun zamandır beklenen yağışların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinin yeniden yükselmesi umut edilirken, kente su sağlayan barajların güncel doluluk oranı açıklandı.

İstanbul Valiliğinin kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle yaptığı sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinde kuvvetli yağış etkili oldu.

saganakk.jpg

BARAJLAR ALARM VERİYOR

İstanbul’a hayat veren barajlarda doluluk oranı alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentin bu yıl 30 Nisan’da en yüksek seviyeye ulaşan baraj doluluk oranları, son aylarda yağışların yetersiz kalmasıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor.

baraaj.jpg

Çanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indiÇanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indi

DOLULUK ORANINDA KRİTİK GERİLEME

Nisan ayında yüzde 81,23 olan baraj doluluk oranları bugünkü verilere göre yüzde 17.12'ye kadar indi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 50.68 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 2.3 ile Kazandere Barajı oldu.

barajjj.jpg

YAĞIŞLARLA BİRLİKTE ARTIŞ UMUDU

Mevsimsel olarak artan sağanak yağışların etkisiyle, İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor.

İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştüİSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştü

İSKİ'nin verilerine göre 7 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 10.1

• Büyükçekmece Barajı yüzde 18.46

• Darlık Barajı yüzde 27.65

• Elmalı Barajı yüzde 50.68

• Istrancalar Barajı yüzde 30.84

• Kazandere Barajı yüzde 2.3

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.41

• Sazlıdere Barajı yüzde 16.87

• Terkos Barajı yüzde 19.23

• Ömerli Barajı yüzde 13.11

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

