İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştü

İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştü
Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’a su sağlayan barajlarda su seviyeleri alarm veriyor. İSKİ verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan ortalama doluluk oranı, 1 Aralık itibarıyla yüzde 18.27’ye geriledi. Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 49.79 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük ise yüzde 2.91 ile Pabuçdere Barajı’nda ölçüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda, uzun süredir etkili olan yağış azlığı nedeniyle su seviyeleri her geçen gün biraz daha geriliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.27 oldu.

baraaaj.jpg

Son yağmurlar da fayda etmedi! Çanlar İstanbul için çalıyorSon yağmurlar da fayda etmedi! Çanlar İstanbul için çalıyor

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SU SEVİYELERİ

Barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin son verilere göre, İstanbul’da en yüksek su seviyesine yüzde 49,79 ile Elmalı Barajı ulaşırken, en düşük doluluk oranı yüzde 2,91 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.

iskii.jpg

İSKİ'nin verilerine göre 1 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 10.95

• Büyükçekmece Barajı yüzde 19.73

• Darlık Barajı yüzde 28.02

• Elmalı Barajı yüzde 49.79

• Istrancalar Barajı yüzde 27.19

• Kazandere Barajı yüzde 3.09

• Pabuçdere Barajı yüzde 2.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 17.83

• Terkos Barajı yüzde 20.47

• Ömerli Barajı yüzde 14.88

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Türkiye
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
15 gündür toprak altında: Şantiye müdürü hala bulunamadı
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı! Önce askeri araca sonra da otomobile çarptı!
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı
Antalya’da mide bulandıran olay! Savaştan kaçan Ukraynalı çocuklara istismar skandalı