İSKİ açıkladı: Barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye düştü
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda, uzun süredir etkili olan yağış azlığı nedeniyle su seviyeleri her geçen gün biraz daha geriliyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.27 oldu.
Son yağmurlar da fayda etmedi! Çanlar İstanbul için çalıyor
EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SU SEVİYELERİ
Barajlardaki doluluk oranlarına ilişkin son verilere göre, İstanbul’da en yüksek su seviyesine yüzde 49,79 ile Elmalı Barajı ulaşırken, en düşük doluluk oranı yüzde 2,91 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.
İSKİ'nin verilerine göre 1 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 10.95
• Büyükçekmece Barajı yüzde 19.73
• Darlık Barajı yüzde 28.02
• Elmalı Barajı yüzde 49.79
• Istrancalar Barajı yüzde 27.19
• Kazandere Barajı yüzde 3.09
• Pabuçdere Barajı yüzde 2.91
• Sazlıdere Barajı yüzde 17.83
• Terkos Barajı yüzde 20.47
• Ömerli Barajı yüzde 14.88