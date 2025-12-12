MHP yasa dışı bahis için milyarlarca dolarlık rakam verdi! Yurt dışına böyle gidiyormuş

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Türkiye'deki yasal bahis 16 milyar dolar. Fakat yasa dışı bahisin rakamı 85 milyar ile 100 milyar dolar arasında. Burada vahim bir durum var. Buna bizim müdahale etmemiz lazım ki başladı müdahale. Ve sonuna kadar da gideceğini düşünüyorum. Bu iş öyle bir yaygın hale gelmiş ki oyuncular var, antrenörler var, masörler, malzemeciler var arkadaşlar. Peki bu kadar şeyin olduğu yerde kulüp başkanları, kulüp yöneticileri var mı? Maalesef var. Bu yasa dışı bahisi oynatmak için, bu paraları çevirmek için, rant sağlamak için kulüp satın alıp bu işi organize eden beyefendiler var" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine partisi adına söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis soruşturması ve yasa dışı bahis soruşturmalarına ilişkin konuştu.

Sancaklı, "Bu yasa dışı bahis işi öyle bir organizasyon yapmışlar ki, yani bir örümcek ağı gibi, ahtapot gibi her taraftan sarmışlar. Bunların merkezleri yurt dışında bu siteler. Fakat bunların Türkiye içinde taşeronları var. Bunların vasıtasıyla işlemler yaptırıyorlar. Bunlar oynatanlar. Peki bu oynadıktan sonra bu parayı ne yapacaklar? Çünkü parayı biraz sonra açıklayacağım. Herhalde çok şaşıracaksınız. Ben de bu düzeyde olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

"YASA DIŞI BAHİSİN PARASINI AĞIRLIKLI KRİPTOYLA VE BİRAZ DA ALTINLA YURT DIŞINA GÖNDERİYORLAR"

Sancaklı, yasa dışı bahisten aklanan paraya ilişkin ise şöyle konuştu:

"Öncelikle bu televizyonlarda görmüşsünüzdür, hesabını kullandırtan özellikle genç kesim var. Kendi banka hesaplarını kullandırtıyorlar. Bunlar o bankalara yatırıyorlar o paraları. Ta ki MASAK operasyon yapıp o arkadaşları tutuklayana kadar veya gözaltına alana kadar. Bu aylarca sürebiliyor, yıllarca sürebiliyor ve buraya yatırıyorlar paraları. O hesap sahiplerine de bir ayda bir para ödüyorlar. Bir tanesi bu. İkincisi, çeşitli şirketler üzerinden aklıyorlar bu paraları. Finans şirketleri, işte televizyonlarda gördüğünüz güzellik merkezleri, inşaat şirketleri gibi birçok şirketler bunu aklıyorlar. Daha sonra bu toplanan paraları yurt dışına götürmek lazım. Bunları da alıyorlar ağırlıklı kriptoyla ve biraz da altınla yurt dışına gönderiyorlar. Peki bu rakamlar kaç para acaba? Biz neyden bahsediyoruz? Türkiye'deki yasal bahis 16 milyar dolar. Yani herkesin oynayabileceği, devletin de izin verdiği yasal bahis 16 milyar. Fakat yasa dışı bahisin rakamı arkadaşlar 85 milyar ile 100 milyar dolar arasında. 100 milyar dolar. Eğer biz bütçe görüşüyoruz şimdi, bu bütçe görüşmelerinde 100 milyar doların ne manaya geldiğini herhalde hepimiz tahmin edebiliyoruz.

"KULÜP SATIN ALIP BU İŞİ ORGANİZE EDEN BEYEFENDİLER VAR"

Bu 50 milyarda 60'a çıktı, 70'e çıktı. En son aldığımız rakamlar 85 milyar ile 100 milyar dolar arasında. Burada vahim bir durum var. Buna bizim müdahale etmemiz lazım ki başladı müdahale. Ve sonuna kadar da gideceğini düşünüyorum. Bu iş sonuna kadar gidilecek arkadaşlar. Bu iş öyle bir yaygın hale gelmiş ki oyuncular var, antrenörler var, masörler, malzemeciler var arkadaşlar. Peki bu kadar şeyin olduğu yerde kulüp başkanları, kulüp yöneticileri var mı? Maalesef var. Bu yasa dışı bahisi oynatmak için, bu paraları çevirmek için rant sağlamak için kulüp satın alıp bu işi organize eden beyefendiler var. Bu operasyon başladığı anda 20'ye yakın kulüp başkanı istifa ettiler. Onlarca yönetici istifa etti. Ama bunlar kurtulacağını zannediyorsa yanılıyordur. Çünkü bu soruşturma son 5 yıl içerisinde kim ne yaptıysa cezasına çekecek soruşturması. Yani geçmişten 5 sene geriye doğru gidiyor. Bu arkadaşlar istifa ederek kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulamazlar.

