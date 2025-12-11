Yasadışı bahis soruşturmasında Trabzonsporlu Malkoçoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Tüm kuponları yatmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında, Galatasaray’dan Metehan Baltacı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Konyasporlu Alassane Ndao “yasa dışı bahis” suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “kara para aklama” suçlamasıyla, Ankaraspor Futbol Kulübü sahibi Ahmet Okatan ise “şike” suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında toplam 20 kişi çeşitli suçlamalarla tutuklanırken, 18 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında hakkında adli kontrol kararı uygulanan Trabzonsporlu Salih Malkoçoğlu’nun ifadesi ve savcılık tespit tutanakları ortaya çıktı.

OYNADIĞI TÜM BAHİS OYUNLARINI KAYBETMİŞ

T24'ün haberine göre; Savcılığın düzenlediği araştırma tespit tutanaklarında Malkoçoğlu’nun oynadığı tüm bahisleri altyapı oyuncusuyken oynadığı ve hepsini kaybettiği bilgisinin yer aldı.

Malkoçoğlu’na savcılıkta mesajlaşmaları da soruldu. Savcılığın tespit tutanaklarına göre Malkoçoğlu’nun WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda bahisi para kazanmak için değil “zevkine” oynadığını ifade ettiği belirtildi.

"PROFESYONEL DEĞİLKEN OYNADIM"

Savcılıkta bahis sitesi üyelikleri sorulduğunda Malkoçoğlu; Misli, Oley ve Bilyoner sitelerinde üyeliklerinin bulunduğunu ancak 4-5 ay önce kapattığını belirtti. Bu üyelikleri sırasında henüz profesyonel bir futbolcu olmadığını söyleyen Malkoçoğlu, yasadışı bahis siteleri ile ilgisi olmadığını öne sürdü. Malkoçoğlu’nun oynadığı bahislerde kimseden yönlendirme almadığını söylediği ifade edildi.