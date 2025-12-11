Ahırda kaçak elektrikle kripto para tesisi kurdular! Elektriğin aylık faturası bin çeyrek altın

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da Dicle Elektrik'in yapay zeka destekli dronlarla yaptığı denetimde, ahır görünümlü bir yapıda kaçak kripto para tesisi bulundu. 1.600 kWh'lık kaçak trafoyla beslenen tesisin, günde 1500 haneye eş değer elektrik tükettiği ve aylık maliyetinin 1000 çeyrek altına denk geldiği saptandı. Savcılık trafoya el koydu.

Dicle Elektrik, enerji dağıtımında kayıp ve kaçağı önlemek amacıyla yürüttüğü teknolojik denetimler sırasında dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında kalan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen taramalarda, briketlerle örülmüş ve ahır süsü verilmiş bir yapı mercek altına alındı.

dicle-elektrik-elektrik-denetiminden-gi-1057906-313949.jpg

YAPAY ZEKA DESTEKLİ HAVA DENETİMİ

Şirketin kayıpsız ve kesintisiz enerji hedefiyle kullandığı yapay zeka destekli dronlar, kırsal alandaki bu yapıda anormal enerji akışı ve ısı değişimleri tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, ahır görünümlü binanın içerisinde gizli bir kripto para üretim tesisi kurulduğu anlaşıldı. Denetim ekipleri, tesiste kripto madenciliği cihazlarını çalıştırmak için özel olarak getirilmiş 1.600 kWh gücünde kaçak bir trafo buldu.

dicle-elektrik-elektrik-denetiminden-gi-1057904-313949.jpg

TÜKETİM 1500 HANEYE EŞ DEĞER

Ortaya çıkarılan kaçak elektrik düzeneğinin kapasitesi ise şaşkınlık yarattı. Yapılan ölçümlerde, tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği belirlendi. Bu rakamın, ortalama 1500 hanenin günlük toplam elektrik tüketimine denk geldiği kaydedildi. Tesisin enerji ihtiyacının tamamen kayıt dışı yollarla, şebekeye zarar veren kaçak trafo üzerinden sağlandığı raporlandı.

Kaçak elektrik davasında Yargıtay’dan kritik karar: Bakanlık devreye girdi!Kaçak elektrik davasında Yargıtay’dan kritik karar: Bakanlık devreye girdi!

AYLIK FATURA KARŞILIĞI: 1000 ÇEYREK ALTIN

Dicle Elektrik uzmanları, kaçak yollarla kullanılan enerjinin mali boyutuna da dikkat çekti. Yapılan hesaplamalara göre, ahır şeklinde gizlenen tesisteki sistemlerin tam kapasite çalışması durumunda tükettiği elektriğin maddi değeri, aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına tekabül ediyor. Bu devasa maliyetin, kaçak kullanım yoluyla enerji şebekesine yük olarak bindiği ifade edildi.

dicle-elektrik-elektrik-denetiminden-gi-1057903-313949.jpg

SAVCILIK TRAFOYA EL KOYDU

Denetimlerin ardından Dicle Elektrik yetkilileri durumu derhal yargıya taşıdı. Şirketin suç duyurusu üzerine harekete geçen savcılık, kaçak elektrik sağlamak amacıyla kurulan trafoya el koyma kararı aldı. Öte yandan güvenlik güçleri, tesiste ele geçirilen kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı diğer elektronik cihazlarla ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

