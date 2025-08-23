Kaçak elektrik davasında Yargıtay’dan kritik karar: Bakanlık devreye girdi!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir yurttaşa, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından “kaçak kullanım” iddiasıyla 20 bin lira borç çıkarıldı. Borcu kabul etmeyen vatandaş, dava açarak tahsil edilen paranın iadesini istedi. Ancak ilk derece mahkemesi, tarafların uzlaşmaya varıp bir kısmının ödenmesini gerekçe göstererek davayı reddetti.

Adalet Bakanlığı devreye girdi ve karar “kanun yararına temyiz” yoluyla Yargıtay’a taşındı.

'İSPAT YÜKÜ ŞİRKETTE'

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kaçak elektrik iddiasını yurttaşın değil şirketin ispatlaması gerektiğini vurguladı. Daire ayrıca, yalnızca tutanak tutulmasının delil sayılmayacağını belirtti.

'ÖDEME SÜRECİ YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ'

Yargıtay, ödemenin ihtirazi kayıtla yapılmasının zorunlu olmadığını, bu nedenle davacının hakkının göz ardı edildiğini vurgulandı. Ayrıca bilirkişi raporları ile ilgili mevzuatın yeterince incelenmediğini, kararın hem usule hem de yasaya aykırı olduğunu tespit etti.

YENİDEN GÖRÜLECEK

Bu gerekçelerle yerel mahkeme kararı “kanun yararına bozma” kapsamında geçersiz sayıldı ve dosya tekrar görülmek üzere Viranşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildiği ifade edildi.