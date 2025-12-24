Trump yeni Fed başkanında aradığı kriteri açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımla, gelecekteki Fed Başkanı'na ilişkin beklentilerini ve piyasa görüşünü açıkladı.

FAİZLERİ DÜŞÜRME TALEBİ

Trump, yeni Fed Başkanı'ndan piyasa iyi giderken faizleri düşürmesini, nedensiz yere piyasayı zora sokmamasını istediğini belirtti. Paylaşımında, "Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

"GÜÇLÜ PİYASA ENFLASYON YAPMAZ" İDDİASI

Trump, modern piyasaların iyi haberlerde yatay kaldığını veya düştüğünü, bunun Wall Street'in "aklının eskisi gibi çalışmadığını" gösterdiğini öne sürdü. "Güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu ve enflasyonun kendi kendine düzelebileceğini, gerekirse uygun zamanda faiz artırılabileceğini kaydetti.

"BENİMLE AYNI FİKİRDE OLMAYAN BAŞKAN OLAMAZ"

Açıklamasını net bir ifadeyle bitiren Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısından dolayı aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak" değerlendirmesinde bulundu.