Trump yeni Fed başkanında aradığı kriteri açıkladı

Trump yeni Fed başkanında aradığı kriteri açıkladı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, yeni Fed Başkanı'nın kendisiyle aynı görüşte olması gerektiğini belirterek, "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı paylaşımla, gelecekteki Fed Başkanı'na ilişkin beklentilerini ve piyasa görüşünü açıkladı.

FAİZLERİ DÜŞÜRME TALEBİ

Trump, yeni Fed Başkanı'ndan piyasa iyi giderken faizleri düşürmesini, nedensiz yere piyasayı zora sokmamasını istediğini belirtti. Paylaşımında, "Son yıllarda görmediğimiz türden bir piyasa istiyorum, iyi haberde yükselen, kötü haberde düşen, olması gerektiği ve eskiden olduğu gibi" ifadelerine yer verdi.

"GÜÇLÜ PİYASA ENFLASYON YAPMAZ" İDDİASI

Trump, modern piyasaların iyi haberlerde yatay kaldığını veya düştüğünü, bunun Wall Street'in "aklının eskisi gibi çalışmadığını" gösterdiğini öne sürdü. "Güçlü piyasanın" enflasyona neden olmayacağını savundu ve enflasyonun kendi kendine düzelebileceğini, gerekirse uygun zamanda faiz artırılabileceğini kaydetti.

Pedofili skandalı peşini bırakmıyor: Trump Epstein belgeleri sessizliğini ilk defa bozduPedofili skandalı peşini bırakmıyor: Trump Epstein belgeleri sessizliğini ilk defa bozdu

ABD Venezuela'ya girecek mi? Trump'tan Maduro'ya 'son sefer' uyarısıABD Venezuela'ya girecek mi? Trump'tan Maduro'ya 'son sefer' uyarısı

"BENİMLE AYNI FİKİRDE OLMAYAN BAŞKAN OLAMAZ"

Açıklamasını net bir ifadeyle bitiren Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapacağız. ABD başarı için ödüllendirilmeli, başarısından dolayı aşağı çekilmemeli. Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Ekonomi
DİSK'ten asgari ücrete ilk tepki
DİSK'ten asgari ücrete ilk tepki
Asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı: Yeni asgari ücretteki 75 TL tartışma konusu oldu! İşte 75 TL'nin sırrı...
Asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı: Yeni asgari ücretteki 75 TL tartışma konusu oldu! İşte 75 TL'nin sırrı...