Pedofili skandalı peşini bırakmıyor: Trump Epstein belgeleri sessizliğini ilk defa bozdu

Adalet Bakanlığı'nın cuma günü belgeleri yayımlamaya başlamasından bu yana ilk kez açıklama yapan ABD Başkanı, Epstein ile olan ilişkilerinden dolayı yeniden incelemeye alınan önde gelen Demokratlara sempati duyduğunu ifade etti.

FOTOĞRAFLARI SAVUNDU

Trump, ilk fotoğraf grubunda öne çıkan eski Başkan Bill Clinton hakkında “Bill Clinton'ı severim” dedi. “Bill Clinton ile her zaman iyi geçindim; ona karşı naziktim, o da bana karşı nazikti... Onun fotoğraflarının yayımlanmasını görmekten nefret ediyorum ama Demokratlar, çoğunlukla Demokratlar ve birkaç kötü Cumhuriyetçi bunu istiyorlar, bu yüzden benim fotoğraflarımı da yayınlıyorlar.”

‘EPSTEIN İLE HERKES DOSTTU’

Epstein ile uzun süredir ilişkisi olan ve bu yılın büyük bir bölümünde dosyaların yayımlanmasına direnen Trump, Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago konutunda gazetecilere konuştu. “Herkes bu adamla dosttu” diye iddia etti.

"Ama hayır, Bill Clinton'ın fotoğraflarının gösterilmesinden hoşlanmıyorum. Diğer insanların fotoğraflarının gösterilmesinden de hoşlanmıyorum. Bence bu korkunç bir şey.

‘EPSTEIN İLE MASUM ŞEKİLDE TANIŞAN SAYGIN KİŞİLER’

“Bill Clinton'ın büyük bir adam olduğunu ve bununla başa çıkabileceğini düşünüyorum, ancak muhtemelen yıllar önce Jeffrey Epstein ile masum bir şekilde tanışan ve çok saygın bankacılar, avukatlar ve diğer kişiler olan başkalarının fotoğrafları da yayınlanıyor.”

Trump, “Epstein ile hiçbir ilgisi olmayan diğer kişilerin fotoğraflarının yayımlanmasından dolayı birçok kişi çok kızgın. Ama onlar onunla aynı fotoğrafta çünkü o bir partideydi ve siz birinin itibarını mahvediyorsunuz” diye ekledi.

ALDATMACA İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Trump, Harvard profesörü ve Demokrat Parti'nin eski hazine sekreteri Larry Summers'ı örnek gösterdi. Summers, Epstein ile e-postaları ortaya çıktıktan sonra kasım ayında kamu hayatından çekileceğini açıklamıştı.

Epstein dosyalarını “aldatmaca” olarak nitelendirmeye çalışan Trump, bunları kendi partisinin başarılarından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanmaya da çalıştı.

"Epstein ile ilgili tüm bu olay, Cumhuriyetçi Partinin muazzam başarılarından dikkatleri başka yöne çekmek için bir yol.

GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Örneğin, bugün dünyanın en büyük gemilerini, dünyanın en güçlü gemilerini inşa ediyoruz ve bana Jeffrey Epstein hakkında sorular soruyorlar. Bu konunun kapandığını sanıyordum."

NE OLMUŞTU

ABD’de kongre tarafından neredeyse oybirliğiyle kabul edilen ve Trump tarafından imzalanarak yasalaşan Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası (EFTA), Epstein dosyalarının geçen hafta cuma gününe kadar tamamen açıklanmasını zorunlu kıldı. Ancak Adalet Bakanlığı şu ana kadar sadece bir kısım belgeyi açıkladı, bu da hayatta kalan mağdurlar ve Kongre üyelerinin tepkisine neden oldu.

CLINTON CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Pazartesi günü, Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, Adalet Bakanlığı'nı Clinton'a herhangi bir şekilde atıfta bulunan fotoğraflar da dahil olmak üzere kalan tüm materyalleri yayımlamaya çağıran bir açıklama yaptı. Urena, “Birisi veya bir şey korunuyor” dedi. “Kimi, neyi ve neden koruduğunu bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Böyle bir korumaya ihtiyacımız yok.”

‘BAKANLIK KENDİ AKLADIĞI KİŞİLER HAKKINDA İMADA BULUNUYOR’

Urena, bakanlığın “aynı Adalet Bakanlığı tarafından defalarca aklanmış kişiler hakkında yanlış bir şey yapıldığını ima etmek için seçici açıklamalar kullandığına” dair “yaygın bir şüphe” olduğunu söyledi.