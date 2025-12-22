Epstein skandalında Türkiye iddiası: 'Kız çocukları istismar adasına götürüldü'

Epstein skandalında Türkiye iddiası: 'Kız çocukları istismar adasına götürüldü'
Dünyada infiale neden olan Epstein dosyasında Türkiye iddiası dikkat çekti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Epstein dosyasındaki belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor" dedi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkin belgelerin ortaya çıkmasının ardından tartışmalar büyüdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez de ABD Adalet Bakanlığı'nın, Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE’DEN KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ İSTİSMAR ADASINA GÖTÜRÜLDÜĞÜ YAZIYOR"

Türkiye'den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne dair belge paylaşan Çömez, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."

Çömez'in paylaştığı belgede şu ifadeler kullanıyor: "… Bu lokasyonların herhangi birine seyahat ettiklerinde çoğu zaman dünyanın dört bir yanından gelen, aralarında reşit olmayanların da bulunduğu geniş bir grupla birlikte cinsel istismar tekrarlanırdı. Sanık (Epstein) Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden, Asya’dan ve çok sayıda başka ülkeden, birçoğu İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları taşıdı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

