Epstein skandalında sansür krizi: Trump'a dair tüm belgeleri yayımlayacağız

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, pedofil milyarder Jeffrey Epstein'a ait dosyalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Blanche, Trump’ın isminin de geçtiği bazı belgelerin kaldırılmasının ardından Başkan Donald Trump'ın dosyalarda yer alan tüm görsel ve belgelerinin kamuoyuyla paylaşılacağını savundu. Sansürün hayatta kalan mağdurları içerdiği gerekçesiyle bazı belgelere uygulandığını söyledi.

TRUMP'A AİT TÜM MATERYALLER YAYINLANACAK

NBC'ye konuşan Bakan Yardımcısı Blanche, Epstein dosyalarındaki Trump'la ilgili her türlü belge ve fotoğrafın paylaşılacağını net bir dille ifade etti. Blanche, "Evet, evet, bunu 3-4 kez söyledim, daha önce de söyledik ve Başkan Trump da seçilmeden önce defalarca söyledi. Seçildikten sonra da tüm yaz boyunca, 'Saklayacak hiçbir şeyim yok.' diye aynı şeyi söyledi" dedi.

Blanche, sadece hayatta kalan mağdurların bu yayın kapsamının dışında tutulacağını vurguladı.

‘HAYATTA OLAN MAĞDURLARI YAYIMLADIĞIMIZI TESPİT ETTİK’

Blanche, iki gün önce yayınlanan dosyalarda, Epstein'in fuhuş ağına düşmüş ve hala hayatta olan bazı kadınların fotoğraflarının da yer aldığının tespit edildiğini belirtti. Bu fotoğrafların kaldırılmasının Başkan Trump'la "hiçbir ilgisi olmadığını", bunun tamamen mağdurların avukatlarının talebi üzerine gerçekleştiğini kaydetti. Blanche, "Mükemmel bilgilere sahip değiliz. Bu nedenle mağdur hakları gruplarından bu tür fotoğraflarla ilgili bilgi aldığımızda fotoğrafı kaldırıp soruşturma başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANLIĞI SÜRECİN DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI

ABD'de daha önce bazı medya kuruluşları, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.