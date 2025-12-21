Epstein dosyaları erişimden kısmen kaldırıldı

Epstein dosyaları erişimden kısmen kaldırıldı
Yayınlanma:
ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e ilişkin bazı belgelerin, kamuoyuna açılmasının ardından kısa süre içinde erişimden kaldırıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan ve bir süre indirilebilir durumda olan bazı dosyalar, bugün itibarıyla ulaşılamaz hâle geldi. “Epstein Kütüphanesi” adıyla yayımlanan internet sitesinde, aralarında kamuoyunun dikkatini çeken isimlerin bulunduğu bir düzineden fazla belgenin artık görüntülenemediği belirtildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı. Ayrıca kaldırılan içerikler arasında, çıplaklık içerenler de dahil olmak üzere çeşitli sanat eserlerine ait dosyaların yer aldığı aktarıldı.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı bilgilendirmede, yayımlanmaması gereken veya hassas nitelik taşıyan belgelerin özel bir e-posta adresi üzerinden kuruma bildirilmesini istedi. Sitede yer alan açıklamada, ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih doğrultusunda mağdurların ve özel kişilerin kişisel bilgilerinin korunması için gerekli inceleme ve gizleme işlemlerinin yapıldığı savunuldu.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

