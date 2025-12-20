ABD’yi sarsan belgelerde skandal! ‘Epstein beni 14 yaşındayken Trump’ın evine götürdü’

Belgeler arasında, Trump ile tanıştırıldığını söyleyen bir Epstein kurbanının sivil şikayet dilekçesi de yer alıyor.

Cuma günü yayımlanan belgelerde Donald Trump'a yapılan atıflardan biri, 2020 yılında Epstein'ın mirasına karşı açılan davada yer alıyor.

Son Dakika | ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyalarını yayımladı

‘13 YAŞINDAYKEN BAŞLADI’

Davayı açan kadın, 1994 yılında 13 yaşındayken Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Michigan'daki bir yaz kampında ağa dahil edildiğini iddia ediyor.

“BENİ TRUMP’A GÖSTERDİ GÜLEREK ‘BU İYİ DEĞİL Mİ’ DEDİ”

Davada, mahkeme kayıtlarında Jane Doe takma adıyla bilinen kurbanın, o yılın ilerleyen aylarında, 14 yaşındayken Epstein tarafından Trump'a tanıtıldığı iddia ediliyor. Şikayette şöyle deniyor:

“Doe'nun Epstein ile görüşmelerinden birinde, Epstein onu Mar-a-Lago'ya götürdü ve orada tesisin sahibi Donald J. Trump ile tanıştırdı. 14 yaşındaki Doe'yu Donald J. Trump'a tanıtan Epstein, Trump'a şakacı bir şekilde dirsek atarak Doe'yu işaret ederek “Bu iyi bir tane, değil mi?” diye sordu. Trump gülümsedi ve onaylayarak başını salladı. İkisi de güldü ve Doe rahatsız hissetti, ancak o zamanlar nedenini anlayamayacak kadar küçüktü.”

Davanın Epstein'ın mirasçılarıyla uzlaşma ile sonuçlandığı bildirildi.

TRUMP’LA İLGİLİ SKANDAL İDDİALAR BİRİKİYOR

2021'de aynı kurban, Maxwell'in duruşmasında ifade verdi ve 1998 yılında Trump'ın sahibi olduğu Miss Teen USA güzellik yarışmasına katıldığını söyledi.

2016 yılında, 1997 Miss Teen USA güzellik yarışmasının beş katılımcısı Buzzfeed News'e, Trump'ın katılımcıların giyinirken soyunma odasına girdiğini söyledi.