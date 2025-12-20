Epstein belgelerinde şok üstüne şok: Trump yine çıktı eski başkan Clinton damga vurdu

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder seks suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili uzun süredir beklenen belgeleri yayınlamaya başladı. "Epstein dosyaları" olarak anılan ve aylarca süren siyasi tartışmaların konusu olan belgelerin ilk kısmı kamuoyuna açıklandı.

Son Dakika | ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyalarını yayımladı

BELGELER AŞAMALI OLARAK YAYIMLANACAK

Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Cuma günü "birkaç yüz bin belge" yayınladığını ve önümüzdeki haftalarda daha fazla belgenin paylaşılacağını duyurdu. Blanche, "İncelememiz devam ederken, yasalar ve mağdurların korunması ile uyumlu olarak ek yanıt materyalleri üretilecek" ifadelerini kullandı.

DOSYALARDA 1.200'DEN FAZLA KURBANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kongre'ye gönderilen bir mektuba göre, belgelerin incelenmesi sırasında 1.200'den fazla kişinin Epstein'ın kurbanı veya onların yakınları olduğu tespit edildi. Adalet Bakanlığı, bu kişilerin mahremiyetini korumak için ilgili tüm isimleri ve kimlikleri ortaya çıkarabilecek materyalleri sansürlediğini veya yayınlamadığını bildirdi.

YİNE TRUMP ÇIKTI!

Donald Trump’ın, Epstein'ın ve Bill Clinton ile Muhammed bin Selman gibi çeşitli kişilerin fotoğraflarının bulunduğu bir masanın üzerinde, Trump'ın birkaç kadınla birlikte durduğu bir fotoğraf ve daha önce yayınlanmış olan Melania Trump, Ghislaine Maxwell ve Epstein'ın bulunduğu bir başka fotoğraf yer alıyor.

BELGELERE BILL CLINTON DAMGA VURDU!

Yayınlanan belgelerde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ismi ve fotoğrafları öne çıkıyor. Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın 2002 ve 2003 yıllarında Epstein'ın uçağıyla dört uluslararası seyahat gerçekleştirdiğini doğruladı. Ureña, bu seyahatlerin Clinton Vakfı ile bağlantılı olduğunu ve her seyahatte personel ve Gizli Servis ekibinin bulunduğunu belirtti. Belgelerde Clinton'ın, Epstein'ın ortağı Ghislaine Maxwell ile havuzda ve jakuzide çekilmiş fotoğrafları da yer alıyor. Clinton'ın daha önce Epstein'ın suçlarından haberi olmadığını ve onu kınadığını açıkladığı hatırlatıldı.

BİRÇOK FARKLI İSİM YER ALIYOR

Belgelerde Michael Jackson, Virgin Group'un kurucusu Richard Branson, şarkıcı Diana Ross, oyuncu Chris Tucker gibi bir dizi tanınmış ismin de Epstein ve Maxwell ile çeşitli sosyal ortamlarda (Bali, Fas, St. Tropez) çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Bu görüntülerin, kişilerin herhangi bir suça karıştığını göstermediği, bağlamı olmadan yayınlandığı vurgulandı.

TRUMP'TAN U DÖNÜŞÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Abigail Jackson, belgelerin yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada Trump yönetimini "tarihin en şeffaf yönetimi" olarak nitelendirdi. Jackson, binlerce sayfalık belgeyi yayınlayarak ve kongre taleplerine işbirliği yaparak Trump yönetiminin kurbanlar için Demokratlardan daha fazlasını yaptığını iddia etti. Trump, seçim sürecinde Epstein belgeleri ile ilgili birçok teori yayarken Beyaz Saray'a geldiğinde geri adım atıp bunları "düzmece" olarak nitelendirmişti.

Trump'ın belgeleri yayımlamasını onaylaması da söz konusu düzenlemenin Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin kesin olduğu günlerde kararı imzalayarak belgeleri açıklama rolünü kendi üzerine aldı.

Pedofil Epstein dosyasında flaş isimler! Trump'ın eski danışmanı, Bill Gates, Woody Allen...

BELGELER DÖRT KATEGORİDE TOPLANIYOR

Yayınlanan materyaller dört ana kategoriden oluşuyor: mahkeme kayıtları, Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası kapsamındaki açıklamaları, bilgi edinme talepleriyle elde edilen belgeler ve Eylül ayında Temsilciler Meclisi denetim komitesine sunulan kayıtlar.