Pedofil Epstein dosyasında yeni fotoğraflar: Trump'ın eski danışmanı çıktı!

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar, Jeffrey Epstein ile ilgili yeni bir dizi fotoğrafı yayınladı. Bu yayın, Adalet Bakanlığı'nın "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" gereği tüm ilgili belgeleri yayınlama süresinin dolmasına kısa bir süre kala yapıldı.

"LOLİTA" ALINTILI VE ÜNLÜ İSİMLERİN BULUNDUĞU FOTOĞRAFLAR

Perşembe günü yayımlanan ve tarih ya da bağlam içermeyen görseller arasında, Vladimir Nabokov'un romanı "Lolita"dan alıntıların kadın vücutlarına yazılı olduğu fotoğraflar dikkat çekti.

Ayrıca, Bill Gates, dilbilimci Noam Chomsky, yönetmen Woody Allen, eski Trump danışmanı Steve Bannon ve New York Times yazarı David Brooks'un da aralarında olduğu bazı tanınmış isimlerin Epstein'la aynı karede olduğu görüntüler paylaşıldı.

TRUMP YÖNETİMİNE VE ADALET BAKANLIĞI'NA YÖNELİK BASKI

Yayın, aynı zamanda Donald Trump ve Adalet Bakanlığı üzerindeki baskıyı artırma amacı taşıyor.

Trump yönetimi, daha önce Adalet Bakanlığı'nın Epstein dosyalarını yayınlamayacağını açıklamış ve bu durum tepki çekmişti. "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" ise Trump'ın imzasıyla geçen ay yasalaşmış ve Adalet Bakanlığı'na 48 saatten kısa bir süre kalmıştı.

MAXWELL'DEN CEZASININ İPTALİ İÇİN SON DAKİKA DİLEKÇESİ

Yeni fotoğrafların yayınlandığı gün, Epstein'ın ortağı ve seks kaçakçılığından 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell, federal mahkemeye bir "habeas corpus" dilekçesi sundu.

Maxwell dilekçesinde, adil yargılanmadığını ve yeni kanıtların ortaya çıktığını iddia ederek mahkumiyetinin iptalini talep etti. Epstein ise 2019'da federal gözaltındayken hücresinde ölü bulunmuştu.