Havalimanında korkunç anlar! Düşen uçak alev topuna döndü

ABD'nin Kuzey Carolina eyalatinde havalanan bir uçak yere çakıldı. Olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan bir havalimanı yakınlarında uçak düştü. ABD basınında yer alan bilgilere göre kazada bir veya birden fazla kişi hayatını kaybetti.

İNİŞ SIRASINDA YERE ÇAKILDI

Statesville Bölgesel Havalimanı, yerel saatle 10.15 sıralarında iniş yapmak isteyen bir uçak havalimanı yakınlarında düştü.

Uçağın kalkıştan 45 dakika sonra yere çakıldığını gören çevredekiler panik halinde durumu ekiplere bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; havalimanı yakınındaki Lakewood Golf Kulübü'nde bulunan tanıklar, uçağın düşmeden önce 'çok alçakta' uçtuğunu söyledi.

RESMİ KAYNAKLAR ÖLÜMLERİN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Kuzey Carolina yerel televizyonu WSOC-TV'nin haberine göre; Iredell County Şerif Ofisi, dehşete düşüren kazada ölümlerin olduğunu belirtti fakat henüz bir sayı vermedi.

Meksika’da uçak kazası: Ölüler var sayının artması bekleniyorMeksika’da uçak kazası: Ölüler var sayının artması bekleniyor

Emkli NASCAR sürücüsü Greg Biffle ve Cristina Grossu

ÜNLÜ NASCAR SÜRÜCÜSÜ AİLESİ İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

İniş sırasında yere çakılan 55 yaşındaki eski NASCAR sürücüsü Greg Biffle ait olduğu öne sürüldü. Biffle'nin yakın arkadaşı olan YouTuber Garrett Mitchell, kaza haberinin ardından Facebook hesabından Biffle, eşi Cristina ve oğlu Ryder'ın uçakta olduğunu paylaştı.

Daily Star'da yer alan habere göre; uçakta bulunan Biffle ve ailesi hayatını kaybetti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

