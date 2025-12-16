Meksika’da uçak kazası: Ölüler var sayının artması bekleniyor

Meksika’da uçak kazası: Ölüler var sayının artması bekleniyor
Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında küçük bir uçağın düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Uçakta toplam 10 kişi olduğu belirtiliyor. Diğer 3 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun batısında, Toluca Havalimanı yakınlarında küçük bir uçak düştü. Meksiko Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez'in yaptığı açıklamaya göre, olay başkentin yaklaşık 50 kilometre batısında meydana geldi.

UÇAKTA 10 KİŞİ BULUNUYORDU

Hernandez, uçakta toplam 10 kişinin bulunduğunu, bunlardan 8'inin yolcu, 2'sinin ise mürettebat olduğunu kaydetti. Uçağın, acil iniş yapmaya çalışırken düştüğü ifade edildi.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil koruma ekiplerinin olay yerinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve diğer yolculara ulaşılmaya çalışıldığı açıklandı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Uçağın düşmesine neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

