2 bin 500 uçak seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

2 bin 500 uçak seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Yayınlanma:
Etkili olan kötü hava şartları nedeniyle hafta sonu yaklaşık 2 bin 500 ABD kalkışlı uçuş iptal edildi.

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, Şükran Günü tatili dönüş trafiğini olumsuz etkiledi. Ortabatı ve Büyük Göller bölgesini kapsayan Wisconsin, Illinois, Ohio ve Indiana gibi eyaletlerde hava koşulları birçok kentte ulaşımı aksattı.

Özellikle Chicago ve Milwaukee çevresindeki havalimanlarında dün 1974, bugün ise 490 sefer iptal edildi. Uçuş hareketlerini takip eden FlightAware verilerine göre, son iki günde 1115 civarında uçuşun da rötar yaptığı belirtildi.

İstanbul yağmura teslim olduİstanbul yağmura teslim oldu

Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 316'ya yükseldiEndonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 316'ya yükseldi

Yoğun iptaller ve gecikmeler, tatil dönüşü seyahat eden binlerce yolcunun havalimanlarında saatlerce beklemesine neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Dünya
Endonezya’daki felaket sürüyor: Ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi
Endonezya’daki felaket sürüyor: Ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi
Papa 14. Leo'nun yeni rotası Ortadoğu
Papa 14. Leo'nun yeni rotası Ortadoğu