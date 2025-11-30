2 bin 500 uçak seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

ABD’nin orta kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına, Şükran Günü tatili dönüş trafiğini olumsuz etkiledi. Ortabatı ve Büyük Göller bölgesini kapsayan Wisconsin, Illinois, Ohio ve Indiana gibi eyaletlerde hava koşulları birçok kentte ulaşımı aksattı.

Özellikle Chicago ve Milwaukee çevresindeki havalimanlarında dün 1974, bugün ise 490 sefer iptal edildi. Uçuş hareketlerini takip eden FlightAware verilerine göre, son iki günde 1115 civarında uçuşun da rötar yaptığı belirtildi.

Yoğun iptaller ve gecikmeler, tatil dönüşü seyahat eden binlerce yolcunun havalimanlarında saatlerce beklemesine neden oldu. Bölgedeki kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Bugünden sonra kar ve fırtınalı hava şartlarının doğu bölgelerine kayması nedeniyle söz konusu eyaletlerdeki uçuşlarda iyileşme bekleniyor.

Yetkililer, karlı hava şartlarının bu hafta Pensilvanya'nın bazı bölgeleri ile New York'un kuzey kesimlerinde etkili olacağını bildirdi.