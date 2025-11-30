Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 316'ya yükseldi

Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 316'ya yükseldi
Yayınlanma:
Endonezya’da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Doğal afet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 316'ya ulaştı.

Endonezya'nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışlar sonucu sel ve toprak kaymaları meydana geldi.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı, felakette şimdiye kadar 316 kişinin yaşamını yitirdiğini, 289 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu.

endonezyada-siddetli-yagislar-sel-ve-toprak-kaymasi.webp

80 BİN KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

