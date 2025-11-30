Endonezya'da yağmurun yol açtığı afetlerde ölenler 303'e çıktı

Endonezya'da yoğun yağışın ardından sel ve heyelanlar nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Sumatra Adası’nda günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Ülkenin Afetle Mücadele Ajansı, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 303 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, yolların kapalı olması nedeniyle hâlâ ulaşılamayan bölgeler bulunduğunu, bu nedenle ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini belirtti. Afet bölgelerinde 500'den fazla yaralının tedavisi sürüyor.

Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, yoğun yağışların önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceği uyarısını yaptı. Binlerce ev ve binanın sular altında kaldığı bölgelerde çok sayıda aile güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ayrıca demir yolları, köprüler, pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanlar da sellerde zarar gördü.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetti.

Birçok bölgeye hala ulaşılamadığını vurgulayan Suharyanto, can kaybının artabileceğine işaret etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı

