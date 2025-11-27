Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın Açe eyaletinin güneybatısında yer alan Simeulue Adası, sabah saatlerinde bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı.

Kurumun verilerine göre sarsıntının merkez üssü, adanın önemli yerleşimlerinden Sinabang’ın yaklaşık 45 kilometre kuzeybatısında bulunuyor. Deprem, yer kabuğunun 26 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM HASARA YOL AÇMADI

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can kaybı ya da ciddi bir hasar oluşmadığı belirtildi. Öte yandan Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), sarsıntıya ilişkin farklı veriler paylaştı.

BMKG, depremin 10 kilometre derinlikte ve 6,3 büyüklüğünde ölçüldüğünü açıkladı. İki kurumun verileri arasındaki bu küçük farkın, kullanılan ölçüm yöntemlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.