Bangladeş'te 5.5 büyüklüğünde deprem: En az 5 ölü, 100 yaralı

Bangladeş, merkez üssü başkent Dakka yakınları olan 5.5 büyüklüğündeki şiddetli bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Deprem anında paniğe kapılan halk, kendini sokaklara attı.

ABD Jeoloji Araştırması (USGS), 5.5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10:38'de, başkent Dakka'ya yaklaşık 33 kilometre uzaklıktaki Narsingdi kenti yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. 170 milyon nüfuslu ülkede Cuma gününün tatil olması nedeniyle birçok kişi depreme evinde yakalandı ve büyük bir korku yaşadı.

Yerel medya kuruluşu DBC Televizyonu ise can kaybının daha yüksek olduğunu, başkentte bir binanın çatısının ve duvarının çökmesi ve devrilen korkulukların altında kalmaları sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

banglades-1.jpg

"SANKİ TEKNEDE DEV DALGALARDA SAVRULUYORDUM"

Depremi yaşayan Dakka sakini Shadman Sakif Islam o anları "Önce kahvemde hafif bir dalgalanma fark ettim, hemen ardından hiçbir uyarı olmadan büyük bir sarsıntı başladı. Masam ve sandalyem çılgınca sallanıyordu, 10-15 saniye boyunca ne olduğunu idrak edemedim. Hayatımda böyle bir şey hissetmemiştim, sanki bir teknedeydim ve dev dalgaların üzerinde savruluyordum" sözleriyle anlattı.

Al Jazeera muhabiri Tanvir Chowdhury, "Bu, yakın tarihteki en büyük depremlerden biriydi ve başkente çok yakındı. Tüm şehir panik içindeydi. Sosyal medyada binaların beşik gibi sallandığı videolar paylaşıldı" dedi.

Bangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmiştiBangladeş'in eski Başbakanı hakkında idam kararı! Z kuşağı ayaklanmasıyla devrilmişti

HİNDİSTAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak kaydetti ve sarsıntının 26 saniye sürdüğünü açıkladı. Sarsıntılar, merkez üssüne 325 kilometre uzaklıktaki Hindistan'ın Kalküta kentinde bile hissedildi. Kalküta'daki insanlar da sarsıntıyla birlikte panik içinde evlerini ve iş yerlerini terk etti, ancak Hindistan'dan henüz bir can kaybı ya da ciddi hasar haberi gelmedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

