Semeru Yanardağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı

Endonezya basınında yer alan haberlere göre; Java Adası'nın doğusunda yer alan Semeru Yanardağı'nda gerçekleşen patlamanın ardından dün, dağ yolunda 178 kişi mahsur kaldı.

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı

Arama kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalanlara ulaşıldığı ve dağcıların tehlike bölgesinden uzak, güvenli bir alandan kademeli olarak iniş yapacakları kaydedildi.

2 BİN METRE YÜKSEKLİĞE KÜL PÜSKÜRTTÜ

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın faaliyetinin dün yerel saatle 18.11'de sona erdiğini ancak tekrar faaliyet olasılığına karşı hazırlıklı olmak için en yüksek seviyede alarm durumunun süreceğini aktardı.

Patlama sırasında Semeru Dağı’nın yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğü de belirtildi.

RİSK ALTINDAKİ KÖYLER BOŞALTILDI

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı yetkilileri de bölgede en fazla risk altında olan üç köydeki yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.