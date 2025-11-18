Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı

Yayınlanma:
Kilauea Yanardağı, 9 Kasım 2025’te 1.500 feeti aşan lav fıskiyeleriyle yeniden patladı. USGS, 21–25 Kasım arasında yeni bir patlama olasılığına dikkat çekerken, ulusal park açık olsa da ziyaretçilere artan gazlar ve ani volkanik değişimler nedeniyle uyarılar yapılıyor.

Hawaiʻi Yanardağlar Ulusal Parkı’ndaki Kilauea Yanardağı, 9 Kasım 2025’te meydana gelen patlamayla 457 metreyi aşan lav fıskiyeleri oluşturdu. 1959’dan bu yana kaydedilen en yüksek lav püskürmesi olarak dikkat çeken bu olay, 2025 sonbaharında süren patlama serisinin bir parçası.

kilauea-yanardagi.png

KÜKÜRT DİOKSİT EMİSYONLARI 1.500 TON SEVİYESİNE ÇIKTI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu verilerine göre patlama, zirve kalderasındaki gaz pistonlaması ve taşan ventler nedeniyle oluştu.

Yanardağ aktif hale geldi: 100 metre yüksekliğe ulaştı!Yanardağ aktif hale geldi: 100 metre yüksekliğe ulaştı!

17 Kasım itibarıyla patlama durakladı, ancak kuzey ve güney ventlerinden görülen parlamalar, 21–25 Kasım arasında yeni bir patlama ihtimaline işaret ediyor. Bu süreçte kükürt dioksit emisyonları günlük 1.200 - 1.500 ton seviyesine çıktı.

abd-kilauea-yanardagi.png

PARK, PATLAMAYA RAĞMEN AÇIK

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Hawaiʻi Volcanoes National Park, patlamaya rağmen açık kalmayı sürdürüyor. Ancak Ulusal Park Servisi, ziyaretçileri gazlar, dengesiz zemin ve ani volkanik değişimlere karşı uyarıyor.

Aylardır aktif halde: Volkan 32. defa lav püskürttüAylardır aktif halde: Volkan 32. defa lav püskürttü

Ziyaretçilerin yalnızca işaretli alanlarda yürümeleri, yasaklı bölgelere girmemeleri ve parkın güncel duyurularını NPS uygulaması üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

Kīlauea Ziyaretçi Merkezi 17 Şubat 2026’da yenileme için kapanacak.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

