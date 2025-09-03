Aylardır aktif halde: Volkan 32. defa lav püskürttü

Son püskürtme volkanın mevcut patlamasının başladığı Aralık 2024'ten bu yana 32. defa lav püskürtmesi oldu. Şimdiye kadar, bu patlamadan çıkan tüm lavlar Hawaii Volkanlar Ulusal Parkı içindeki zirve kraterinde kaldı ve dışarıya nüfuz etmedi.

Lav, gece yarısından sonra Halemaʻumaʻu kraterinin kuzey bacasından çıktı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, bacanın sabah 6.35'te lav püskürtmeye başladığını bildirdi. Sabaha kadar, kraterin güney bacasından ve aradaki üçüncü bacadan da püskürme devam etti.

ŞEHİR MERKEZİNE 320 KM UZAKTA

Kilauea, dünyanın en aktif yanardağlarından biri durumunda. Hawaii takımadalarının en büyüğü olan Hawaii Adası'nda yer alır. Eyaletin en büyük şehri olan Oahu'daki Honolulu'nun yaklaşık 320 km güneyinde bulunuyor.

Kilauea, 200 yıl içinde dördüncü kez tekrar tekrar lav fıskiyeleri havaya püskürtüyor. 1983'te başlayan patlama, 44 kez püskürtme seansıyla başlamış ve bunlar üç yıla yayılmıştı. Diğer iki püskürtme süreci ise 1959 ve 1969 yıllarında meydana geldi.

30 YILLIK PATLAMA 2018'DE SONA ERMİŞTİ

Bilim insanları, mevcut patlamanın nasıl sona ereceğini veya nasıl değişeceğini bilmiyorlar. 1983'te magma, Kilauea'nın daha düşük bir rakımda bir delik açmasına ve daha yüksek bir rakımdan periyodik olarak püskürmek yerine oradan sürekli olarak lav sızdırmasına neden olacak kadar basınç oluşturdu. Patlama, otuz yıl boyunca çeşitli şekillerde devam etti ve ancak 2018'de sona erdi.

Bilim insanları, volkanın çevresinde yer alan ve depremleri ve zeminin açısındaki küçük değişiklikleri algılayan sensörlerin yardımıyla, magmanın şiştiğini veya söndüğünü gösteren lavların ne zaman ortaya çıkacağını bir hafta önceden tahmin edebiliyor.

Yanardağ 30'uncu defa patladı