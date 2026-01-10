GKRY'de skandal: Hristodulidis'in yasa dışı bağış topladığı iddia edildi

Yayınlanma:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 2023 seçim kampanyası dönemine ait olduğu iddia edilen gizli kamera görüntüleriyle büyük bir siyasi krizin eşiğine geldi. Hristodulidis ve yakın çalışma ekibinin, seçim harcamalarındaki yasal limitleri aşmak için iş insanlarından kayıt dışı nakit bağış topladığı öne sürülüyor.

Sosyal medyaya sızdırılan videolarda, Hristodulidis'in seçim kampanyasında belirlenen 1 milyon euroluk harcama sınırını aşabilmek için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia ediliyor. Sızdırılan gizli kamera görüntülerinde, eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in "Bir milyon euroluk sınırın üzerine çıkmak için nakde ihtiyaç duyuluyor" şeklindeki ifadeleri, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırdı.

SARAYDAKİ YAKIN İSİMLER ARACILIKLA SUÇLANIYOR

NTV'de yer alan habere göre, iddiaların odağında sadece Hristodulidis değil, aynı zamanda en yakın çalışma arkadaşları da bulunuyor. Hristodulidis'in bacanağı olan Başkanlık Ofis Direktörü ile eski Enerji Bakanı Lakkotripis'in, iş insanlarıyla yürütülen bu "nakit para" trafiğinde aracılık yaptığı öne sürülüyor. Skandalın patlak vermesinin ardından Rum Kesimi Hükümet Sözcüsü bir açıklama yaparak tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ VE GÖREVDEN ALMA TALEBİ

Sızdırılan görüntüler üzerine harekete geçen ana muhalefet partisi AKEL, hükümete sert eleştiriler yöneltti. AKEL, iddiaların merkezindeki Başkanlık Ofis Direktörü'nün derhal görevine son verilmesini talep etti. Ayrıca muhalefet, First Lady’ye tahsis edilen özel fonun geri alınması çağrısında bulunarak, yolsuzluk iddialarının şeffaf bir şekilde soruşturulmasını istedi.

