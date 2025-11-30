İstanbul yağmura teslim oldu

Güneşli Kasım ayının son gününde İstanbul'un Avrupa Yakası yoğun yağış aldı.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Okmeydanı, Şişli, Fatih, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürse yağışın ani bastırdığı anlar yurttaşları hazırlıksız bıraktı.

Sağanağa yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.