İstanbul yağmura teslim oldu

İstanbul yağmura teslim oldu
Yayınlanma:
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yoğun yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Güneşli Kasım ayının son gününde İstanbul'un Avrupa Yakası yoğun yağış aldı.

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Okmeydanı, Şişli, Fatih, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürse yağışın ani bastırdığı anlar yurttaşları hazırlıksız bıraktı.

Sağanağa yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladıİstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı

Meteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyorMeteoroloji il il uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Yaşam
İstanbul, akıllı şehir yolculuğunda Avrupa araştırma platformuna entegre oluyor
İstanbul, akıllı şehir yolculuğunda Avrupa araştırma platformuna entegre oluyor
Gezinti amacıyla motosiklet çaldılar yerine bırakınca yakalandılar
Gezinti amacıyla motosiklet çaldılar yerine bırakınca yakalandılar