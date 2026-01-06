Suudi Arabistan’daki gizemli kayayı uzaylılar mı kesti? Taşın ortasından lazer geçmiş gibi

Yarık, lazerle kesilmiş gibi görünecek kadar düz ve dengesiz olmasına rağmen, taş henüz eğilmeye ve aradaki boşluğu kapatmaya başlamadı. Bu etki, taşa neredeyse havada süzülüyormuş gibi bir görünüm kazandırıyor; bu yüzden bazı kişilerin bunun uzaylı bir şeyin işi olması gerektiğini öne sürmesi şaşırtıcı değil, diye yazıyor IflScience.

Tayma Vahası'nda bulunan Al Naslaa Taşı, sadece tuhaf görünümlü değil; aynı zamanda bir kaya resmidir. Belki de dünyanın en fotojenik kaya resimlerinden biridir.

Petroglifler, kaya yüzeyine oyularak veya kazınarak yapılan resimlerdir (kayaya boyanarak yapılan piktografların aksine). El Naslaa'nın yüzeyinde Arap atları, dağ keçileri ve insan tasvirleri bulunmaktadır. Oymaların kesin tarihi bilinmemekle birlikte, kumtaşının birkaç bin yıllık olduğu düşünülmektedir.

El Nasla taşının mükemmel şekilde ikiye ayrılmasıyla ilgili çeşitli teoriler vardır. Bunlardan biri, taşın bir fay hattı üzerinde bulunduğu ve çatlağın başlangıçta taşın altındaki zeminin kayması sonucu zayıf bir noktadan oluştuğudur.

İlk bakışta, El Nasla insan eli izi gibi görünüyor. Simetrisi inanılmaz: devasa bir kayayı mükemmel bir şekilde ikiye bölen, her iki tarafı da pürüzsüz, temiz bir dikey çizgi. Ancak jeologlar , yüzeyinde hiçbir insan aleti veya işareti

bulunmadığını doğruluyor .

Bunun yerine, açıklama muhtemelen çölün uzun jeolojik tarihinde yatıyor; binlerce yıllık aşınma, erozyon ve tektonik hareketler bu eşsiz oluşumu şekillendirmiş durumda.

Bu aktivite sonucu oluşan çatlak, daha sonra arazide esen kum yüklü akıntılar için bir tür rüzgar perdesi görevi görmüş olabilir. Kum taneleri binlerce yıl boyunca bu aralıktan geçerken, düzensiz ayrımı neredeyse zımparalayarak mükemmel derecede pürüzsüz bir yüzey oluşturmuş olabilirler.

Çatlağın, jeolojide hareket etmeden doğal olarak oluşan bir kırık anlamına gelen "eklem" olması da mümkündür. Kırık taşı ayırır ve Al Naslaa'da görüldüğü gibi genellikle alışılmadık derecede düz olabilir.

Bir diğer teori ise ayrılmanın donma ve çözülmeden kaynaklandığıdır. Eğer geçmişte bu küçük yarığa bir miktar su girmişse, bu su donup genleşerek çatlağı kademeli olarak büyütmüş ve daha fazla aşındırıcı etki olasılığını artırmış olabilir. Hava tekrar ısındığında ise tüm buz eriyerek kumtaşında mükemmel bir yarık bırakmıştır.

El Naslaa'nın üzerinde durduğu garip kaideler ise aslında çöl manzaralarında oldukça yaygındır. "Mantar taşları" olarak bilinen bu taşlar genellikle güçlü rüzgarların veya buzul faaliyetlerinin neden olduğu erozyonun sonucudur.

El Naslaa, oldukça zayıf bir taş olan kumtaşından yapılmıştır. Erozyona karşı dirençlidir, ancak insanların onu kesmeye çalışmış olmaları da mümkündür. Basit metal aletler taşı ikiye bölebilirdi, ama birisi neden böyle bir şey yapsın ki? Bu tamamen başka bir soru.

Antik uygarlıkların sıra dışı bir taş heykeli coğrafi bir dönüm noktası, dini öneme sahip bir yer veya sanatın erken bir örneği olarak yaratmış olmaları mümkündür. Ancak yüzeyindeki petrogliflerin gösterdiği gibi, bu, insanların yaptığı her şeyin ifade dışında bir amacı olması gerektiği anlamına gelmez.